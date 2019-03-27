В Липецке будут судить браконьера, который случайно подстрелил егеря

СЕГОДНЯ 15:23 2019-03-27T15:23:22+03:00

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В Липецкой области расследовали дело об огнестрельном ранении егеря, которое произошло в ноябре прошлого года. Все случилось в лесу у села Заречье-Ломовое, где нелегально охотился с ружьем «Сайга» 64-летний мужчина.

Охотник напал на след зверя и решил устроить ловушку, для этого он установил ружье между деревьями и тем самым соорудил самострел. Но в западню попал егерь, который как раз в это время выслеживал браконьеров на том же участке.

Егерь задел ловушку и ружье выстрелило ему в ногу. К счастью, лесника вовремя привезли в больницу и сумели спасти. Вместе с тем вред здоровью оценили, как тяжкий. На браконьера в итоге завели дело по части 1 статьи 118 УК РФ – причинение вреда по неосторожности.

Как сообщили в пресс-службе СКР области, обвиняемый во всем сознался, написав явку с повинной. Дело вскоре передадут в суд. Охотнику грозит штраф или арест на полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU