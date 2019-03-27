Самая высокая стоимость потребительской корзины в Липецке в марте - почти 3000 рублей

СЕГОДНЯ 15:56 2019-03-27T15:59:28+03:00

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В феврале этого года стоимость потребительской корзины в Липецкой области составила 3 454,51 руб. По данным ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности», Липецкая область занимает 2 место в ЦФО и входит в тройку субъектов РФ с самой низкой стоимостью продуктовой корзины. Так, в среднем по ЦФО стоимость минимального набора пробуктов выше на 829,88 руб, а в РФ выше на 649,35 руб.

Специалисты учреждения ежедневно следят за ценами на социально значимые продукты питания. Так, они обследовали 12 магазинов Липецка. В марте самая низкая стоимость потребительской корзины в одном из гипермаркетов – 2 526,89 рублей. Самая высокая стоимость – 2 993,32 руб. в одном из супермаркетов города. Если сравнивать с февралем, то в марте в 11 торговых предприятиях стоимость потребительской корзины увеличилась от 0,22 до 11,49%.

ИСТОЧНИК KP.RU