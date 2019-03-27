2019-03-27T16:22:06+03:00
Общество

В четверг в Липецке ночью морозы, а днем до +5 градусов

Синоптики прогнозируют переменную облачность и северный ветер
Юлия КЛЮЕВА
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Весной самые красивые закатыВесной самые красивые закатыФото: Юлия КЛЮЕВА
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В четверг, 28 марта, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ночью – мороз. Столбик термометра может опуститься до -8 градусов. Ветер северный 4-9 м/с.

В светлое время суток в регионе от 0 до 5 градусов тепла. Скорость ветра увеличится до 7-12 м/с. Атмосферное давление будет расти и в итоге составит 744 мм рт.ст.

В пятницу, 29 марта, день в Липецке обещает быть солнечным. Ночью синоптики прогнозируют до 7 градусов ниже ноля. Днем в областном центре до +3 градусов. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 5-7 м/с. Атмосферное давление без изменений – 752 мм рт.ст. Восход - в 6.04 утра. Заходит солнце в 18.50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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