В четверг 4 улицы Липецка останутся без воды, 3 - без света

СЕГОДНЯ 16:40 2019-03-27T16:43:57+03:00

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В четверг, 28 марта, в Липецке ожидается отключение воды и света. Как сообщили в АО «ЛГЭК», с 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся улицы Светлова, 29, 31, 31а; Ярославская, 13, 19, 2а; Писарева, 37, 35, 3а, 1, 2а, 2б, 4, 4а, 6, 8, 12, 10, 12а, 12б, 8а; Центральная, 17, 18, 19, 21, 21ст.1, 8, 9, 10, 10а, 11, 16, 14, 14а, 43, 43, 15, 12, 6, 7, 20, 180, владение 21; кот. «Дачный», ЦТП №2 «Дачный», ЦТП ПАО «КВАДРА». Также краны пересохнут в частном секторе по адресам: улица Пензенская, Таежная, Березовая, Станция Казинка 28, Фруктовая, Асфальтная, Липецкая, Кибальчича, 1-я Лесная, Артема, Железногорская, Патриотическая, Добровская, Бурлакова, Светлова, Комсомольская, Писарева, Толстого, Варшавская, Олимпийская, Постышева, Дачная, Зорге.

Из-за ремонтных работ на сетях электроснабжения свет отключат 28 и 29 марта с 9 утра до 5 часов вечера по улицам Липецкая, Кибальчича, Привокзальная.

Напомним, что подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Но советуем запастись питьевой водой заранее. За дополнительной информацией липчане могут обратиться в справочную «ЛГЭКа» по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU