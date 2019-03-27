На стрелявшего по детям липецкого пенсионера завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 16:59 2019-03-27T17:00:58+03:00

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Проверка по пулевому ранению ребенка в городе Данков Липецкой области закончилась уголовным делом. Напомним, вечером 26 марта 70-летний мужчина вышел на балкон своей квартиры с пневматическим ружьем и открыл огонь по игравшим во дворе детям. Одна пуля попала 6-летнему мальчику в лицо.

К счастью, обошлось без страшных последствий – ребенка быстро доставили в больницу и вытащили пулю из щеки. Вред здоровью оценили, как легкий. В ходе проверки выяснилось, что стрелявший по детям пенсионер никогда не сидел и не состоял на учетах в полиции.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, по требованию ведомства в Данковском отделе МВД возбудили уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью с применением оружия – пункт «в» часть 2 статьи 115 УК. Сейчас пенсионер объясняет своей поступок в отделе полиции, ему грозит до двух лет тюрьмы. Прокуратура будет следить за расследованием.

ИСТОЧНИК KP.RU