На стрелявшего по детям липецкого пенсионера завели уголовное дело
Проверка по пулевому ранению ребенка в городе Данков Липецкой области закончилась уголовным делом. Напомним, вечером 26 марта 70-летний мужчина вышел на балкон своей квартиры с пневматическим ружьем и открыл огонь по игравшим во дворе детям. Одна пуля попала 6-летнему мальчику в лицо.
К счастью, обошлось без страшных последствий – ребенка быстро доставили в больницу и вытащили пулю из щеки. Вред здоровью оценили, как легкий. В ходе проверки выяснилось, что стрелявший по детям пенсионер никогда не сидел и не состоял на учетах в полиции.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, по требованию ведомства в Данковском отделе МВД возбудили уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью с применением оружия – пункт «в» часть 2 статьи 115 УК. Сейчас пенсионер объясняет своей поступок в отделе полиции, ему грозит до двух лет тюрьмы. Прокуратура будет следить за расследованием.
ИСТОЧНИК KP.RU