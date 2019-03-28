2019-03-28T10:13:54+03:00
Происшествия

В Липецке регистратор снял момент смертельного ДТП с грузовиком

В страшной аварии погибли два человека [видео]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В аварии погибли двое. Фото "Липецк - лучший город"В аварии погибли двое. Фото "Липецк - лучший город"Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Жуткая авария произошла этой ночью, с 27 на 28 марта, на Октябрьском мосту Липецка. Там легковушка на полном ходу влетела в грузовик. Момент столкновения попал в обзор видеорегистратора.

Авария на Октябрьском мосту.

На записи видно, как черный «Хендай» стремительно опережает с правой стороны автомобиль с регистратором, который едет по крайней левой полосе. В это же время по правой стороне не спеша едет грузовик. Водитель «Хендая» слишком поздно замечает грузовую машину и не успевает среагировать. На иномарке срабатывают «стопы», то есть водитель пытается остановиться, но скорость слишком большая.

В итоге легковушка влетает в самосвал и переворачивается. В авто с регистратором летят осколки разбитой иномарки, но водитель чудом успевает увернуться. По словам очевидцев, в аварии погибли два человека – водитель и пассажирка «Хендая».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ДТП со «скорой» в Липецкой области пострадали два человека
Под Липецком парочка бомжей украла ограду с кладбища
Подготовку к празднику 9 Мая обсудили на заседании совета "Победа"
Игорь Артамонов: «Липецкая область в целом готова к переходу на цифровое телевещание»
На стрелявшего по детям липецкого пенсионера завели уголовное дело
В четверг 4 улицы Липецка останутся без воды, 3 - без света
В четверг в Липецке ночью морозы, а днем до +5 градусов
Самая высокая стоимость потребительской корзины в Липецке в марте - почти 3000 рублей
В Липецке будут судить браконьера, который случайно подстрелил егеря
Липчане получат помощь в строительстве домов, заявил Игорь Артамонов
Предпринимателя из Липецка осудили за мошенничество в Саранске
Под Липецком «скорая» перевернулась после столкновения с «Ауди»
В центре Липецка вандалы с корнем вырвали новые фонари
Под Липецком пенсионер обстрелял детей из воздушного ружья
Портфель кредитов физическим лицам Сбербанка по итогам 2018 года превысил 6 трлн. рублей
Липчанину, ранившему двух гостей на свадьбе, вынесли приговор
Игорь Артамонов на благоустройство Ельца выделил 770 миллионов рублей