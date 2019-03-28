В Липецке регистратор снял момент смертельного ДТП с грузовиком

СЕГОДНЯ 09:37 2019-03-28T10:13:54+03:00

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Жуткая авария произошла этой ночью, с 27 на 28 марта, на Октябрьском мосту Липецка. Там легковушка на полном ходу влетела в грузовик. Момент столкновения попал в обзор видеорегистратора.

Авария на Октябрьском мосту.

На записи видно, как черный «Хендай» стремительно опережает с правой стороны автомобиль с регистратором, который едет по крайней левой полосе. В это же время по правой стороне не спеша едет грузовик. Водитель «Хендая» слишком поздно замечает грузовую машину и не успевает среагировать. На иномарке срабатывают «стопы», то есть водитель пытается остановиться, но скорость слишком большая.

В итоге легковушка влетает в самосвал и переворачивается. В авто с регистратором летят осколки разбитой иномарки, но водитель чудом успевает увернуться. По словам очевидцев, в аварии погибли два человека – водитель и пассажирка «Хендая».

ИСТОЧНИК KP.RU