Под Липецком парочка бомжей украла ограду с кладбища

СЕГОДНЯ 10:13 2019-03-28T10:13:37+03:00

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Могильную кражу раскрыли в Усманском районе Липецкой области. Преступление произошло 10 марта. В полицию поступило заявление от 84-летней пенсионерки, которая рассказала, что кто-то крал с городского кладбища Усмани чугунную ограду у могилы родственников. Воров вычислили через две недели. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемыми оказались 44-летняя женщина и 45-летний ранее судимый мужчина. Оба без определенного места жительства.

Также за прошедшие сутки, 27 марта, раскрыли еще оду кражу цветного металла у пенсионерки в Лебедянском районе. Там из сарая 77-летней женщины пропали три алюминиевые фляги. Под подозрение попал 25-летний местный житель. Сейчас парень дает показании в местном отделе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU