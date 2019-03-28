В ДТП со «скорой» в Липецкой области пострадали два человека

СЕГОДНЯ 10:29 2019-03-28T10:29:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Стали известны подробности ДТП с участием «скорой помощи» в Ельце. Напомним, «Ауди» и УАЗ столкнулись на улице Мира около полудня в минувшую среду, 27 марта. От удара карета «скорой» перевернулась на бок. Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, 36-летний водитель иномарки нарушил очередность проезда. В результате аварии пострадали 45-летний водитель и 53-летняя пассажирка «скорой помощи» – оба попали в больницу.

Также выяснились подробности смертельной аварии с грузовиком на Октябрьском мосту, где «Хендай» на полном ходу влетел в самосвал, момент удара попал на камеру регистратора. По уточненной информации, погибшими в иномарке оказались 49-летний водитель и 35-летняя пассажирка — оба мгновенно скончались на месте. При этом «Хендай» все же задел «Калину» с регистратором, за рулем которой был 32-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU