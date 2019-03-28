Липецкие спасатели боролись за звание лучших по спасению людей в ДТП
В среду, 27 марта, в Липецке прошел региональный этап соревнований «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте».
За звание лучших спасателей при ДТП боролись 13 команд. Как сообщили в пресс-службе областного управления ГПСС, в ходе соревнований спасателям приходилось разрезать машины гидравлическими щипцами, чтобы вытащить пострадавших.
Как пояснили в ведомстве, соревнования проводятся для того, чтобы отработать навыки оказания помощи пострадавшим в ДТП, повысить уровень подготовки личного состава и сократить время реагирования на аварию.
Лучшим по спасению жертв ДТП в регионе стал аварийно-спасательный отряд областного УГПСС. II место заняли спасатели Задонска, III место – специальная пожарно-спасательная часть по Липецкой области.
ИСТОЧНИК KP.RU