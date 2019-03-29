2019-03-29T16:38:00+03:00
Происшествия

Банкротящийся «Липецкметаллургстрой» задолжал рабочим более 2 млн рублей

По данным прокуратуры, зарплату сотрудникам не платили намеренно
Лия МУРАДЬЯН
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На застройщика завели уголовное делоНа застройщика завели уголовное делоФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке завели уголовное дело на банкротящегося застройщика ЗАО «Строительная компания «Липецкметаллургстрой». Напомним, заявление о банкротстве застройщика поступило в Арбитражный суд в феврале этого года. У фирмы не сданы два стройщихся объекта – многоквартирные дома по бульвару Шубина и на улице Свиридова.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в отношении бывшего и ныне действующего генерального директора ЗАО СК «ЛМС» возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты – часть 2 статьи 145.1 УК РФ.

По данным прокуратуры, компания не платила сотрудникам из личной заинтересованности. Рабочие не получали деньги почти год – с 1 мая 2018 года по 28 февраля 2019. За это время образовалась задолженность в 2 146 455 рублей. Виновным грозит вплоть до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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