2019-04-01T09:12:29+03:00
Происшествия

Под Липецком у рыбака украли две лодки, мотор, якоря и спиннинги

За сутки в регионе раскрыли пять совершенных ранее краж
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области раскрыли 5 кражВ Липецкой области раскрыли 5 кражФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области раскрыли кражу лодок, которая произошла в Лебедянском районе. Все случилось 29 марта в Лебедяни на улице Крупской, где из гаража у 52-летнего мужчины украли две лодки, лодочный мотор, якоря и тубус со спиннингами. Подозреваемым оказался 23-летний безработный житель того же района.

В Грязинском районе в воскресенье, 31 марта, раскрыли кражу которые пропали с банковского счета 72-летней пенсионерки. По данным полиции, 62218 рублей украли 27-летний безработный житель Грязей.

А в Лебедяни 65000 рублей пропали из дома у 49-летнего мужчины на улице Дорожной в деревне Петровские Выселки. Под подозрение попал 54-летний мужчина из того же района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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