2019-04-01T11:34:59+03:00
Происшествия

«Хендай» и «Притора» столкнулись на перекрестке в Липецке

ДТП обошлось без пострадавших [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Авария произошла минувшим вечером, 31 марта, в районе улицы Ленина в Липецке. Там пересечении улиц Гагарина и Ленина столкнулись «Хендай» и «Лада Приора». Последствия ДТП попали на видео, которое очевидцы выложили в соцсети.

ДТП на улице Ленина в Липецке .

Судя по записи, «Приора» въехала в заднюю правую боковую дверь «Соляриса». Автомобили получили серьезные повреждения. У «Хендая» разбило заднюю дверь и часть крыла, на «Ладе» сплющило передний бампер вместе с фарами и капотом.

Несмотря на значительные повреждения, по словам очевидцев, авария обошлась без пострадавших – госпитализация никому не потребовалась. Как именно случилось ДТП и кто стал его виновником, разбирались автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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