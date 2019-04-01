Студенты в Ельце защищали дипломы без сдачи, подкупая преподавателей

СЕГОДНЯ 12:09 2019-04-01T12:09:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецкой области возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе в елецком филиале «Российского нового университета (РосНОУ)». В незаконном получении денег от студентов уличили руководство вуза и трех преподавателей. Им вменяют получение подкупа организованной группой в особо крупном размере.

По версии следствия, преступную группу создал заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин университета. Преподаватели вместе с выпускниками разработали целую коррупционную систему. Студентам, которые не хотели ходить на пары и закрывать сессию, преподаватели рекомендовали обращаться за помощью в некие коммерческие фирмы, где выпускники того же вуза объясняли студентам, что сколько стоит.

Таким путем нерадивые студенты получали положительные отметки, сдавали зачеты, защищали курсовые и даже дипломы. Торговлю оценками и дипломами поставили на поток, система работала несколько лет. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, на данном этапе у следствия есть данные о получении преподавателями и руководством более миллиона рублей от студентов.

Теперь участникам преступной группы по части 8 статьи 204 УК грозит до 12 лет тюрьмы со штрафом 50-кратным сумме взятки.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 50-кратной суммы коммерческого подкупа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU