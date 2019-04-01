Педагог из Липецка разделась в поддержку барнаульской учительницы

СЕГОДНЯ 12:45 2019-04-01T12:47:03+03:00

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Педагог из Липецка приняла участие во всероссийском флешмобе в поддержку учительницы из Барнаула Татьяны Кувшинниковой. Напомним, что учительницу затравили из-за фотографии в купальнике в соцести. Причем это был закрытый спортивный купальник, но руководство все же усмотрело что-то аморальное.

За девушку вступили родители учеников, но тем не менее из-за недобрых взглядов и замечаний коллег, учительница ушла с работы, не выдержав давления. Коллеги со всей страны решили поддержать девушку массовым флешмобом, выкладывая фото в купальниках в instagram.

Сейчас в соцсети под хэштегом #учителятожелюди более 15000 фото педагогов в купальниках. Не остались в стороне и липецкие учителя. Одна из учителей выложила на своей странице фото в голубом купальнике с той же отметкой.

lipetsk_today Липецкая учительница разделась в поддержку коллеги из Барнаула

Кстати, некоторые участники флешмоба, по мнению самой Татьяны Кувшинниковой, перегибают палку, выставляю фото в нижнем белье. Но в целом учительница благодарна педагогам за столь масштабную поддержку.

- Спасибо коллегам за поддержку, это очень приятно! Но фото в нижнем белье – это, мне кажется, слишком, – говорит Татьяна Кувшинникова. – У меня-то было фото спортивного характера, направленное на пропаганду здорового образа жизни, а тут стремление больше именно тело показать. Все-таки учителю не все дозволено – это дети смотрят. Хотя я теперь всю жизнь на воду дуть буду, и мне теперь во всем опасность осуждения мерещится.

ИСТОЧНИК KP.RU