Евгеню Уваркину назначили исполняющей обязанности мэра Липецка

СЕГОДНЯ 14:27 2019-04-01T14:27:53+03:00

Известная в регионе бизнесвумен может полноправно возглавить город в ближайшее время

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В Липецке назначили новую исполняющую обязанности мэра, впервые в истории города эту должность заняла женщина – известная в регионе бизнесвумен и многодетная мать Евгения Уваркина.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, решение принял в последний день своей работы уходящий мэр Сергей Иванов. Евгения Уваркина приступила к работе в этот понедельник, 1 апреля. Ее советником стал бывший вице-мэр Михаил Щербаков. На своем первом оперативном совещании и.о мэра отметила, что будет продолжать работу, начатую Сергеем Ивановым.

– Сделать город лучше, а жизнь в нем комфортнее – наша основная задача, – сказала Евгения Уваркина. – Мы будем продолжать и совершенствовать работу, начатую Сергеем Ивановым, стараться оперативно реагировать на запросы жителей, делать всё возможное, чтобы люди понимали – власть работает.

Согласно Уставу города, исполняющая обязанности мэра пробудет в этой должности до того момента, пока депутаты горсовета не выберут нового градоначальника после конкурса.

ДОСЬЕ:

Евгения Юрьевна Уваркина родилась 30 мая 1974 года в Магаданской области. В 1977 году переехала в Липецк. В 1996 году окончила Липецкий эколого-гуманитарный институт по специальности «Экономист». Являлась учредителем и председателем правления группы компаний «ТРИО», руководителем наблюдательного совета СПССК «Объединенные производители молока», председателем совета директоров ассоциации сельхозпроизводителей региона и Комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий Общественной Палаты Российской Федерации. Замужем. Воспитывает шестерых детей.

ИСТОЧНИК KP.RU