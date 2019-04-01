2019-04-01T15:28:43+03:00
Происшествия

В Липецке за неделю 20 раз горели мусор и сухая трава

В большинстве случаев, в пожарах виноваты люди
Лия МУРАДЬЯН
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Липчан просят не сжигать прошлогоднюю травуЛипчан просят не сжигать прошлогоднюю травуФото: Лия МУРАДЬЯН
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С потеплением в Липецке участились случаи возгорания мусора и сухой травы. По данным городского управления по делам ГО и ЧС, только за прошедшую неделю в городе зафиксировали 20 таких пожаров.

Спасатели отмечают, что такие пожары крайне опасны, поскольку огонь по сухой траве, особенно во врем ветра, распространяется очень быстро и может добраться до жилых домов. К тому же при сжигании сухой травы выделяется много густого едкого дыма, который очень вреден для организма.

Как сообщили в пресс-службе ГО и ЧС, в большинстве случаев в таких пожарах виноваты люди – горожане сжигают мусор или прошлогоднюю траву и никак не контролируют процесс горения. Нередко пожар начинается из-за тлеющей сигареты. В связи с этим спасатели просят граждан не сжигать траву, старые листья и любой другой мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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