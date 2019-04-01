В Липецке мужчина упал с крыши высотки на асфальт рядом с женщиной и ребенком

СЕГОДНЯ 15:49 2019-04-01T15:49:48+03:00

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Трагедия произошла этим днем, 1 апреля, в районе ЛТЗ в Липецке. Там с крыши многоквартирного жилого дома упал мужчина. По словам местных жителей, погибший 30-летний мужчина ушел из жизни добровольно.

По факту случившегося проходит проверка. Что именно подвигло человека совершить непоправимый шаг, теперь предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Но по словам очевидцев, жертв могло быть больше, поскольку погибший упал на асфальт перед подъездом, как раз в тот момент когда там стояли женщина с ребенком. Тело рухнуло с высоты в паре метров от женщины. Несмотря на шок, липчанка собралась с силами и вызвала «скорую», но медикам оставалось только констатировать смерть.

ИСТОЧНИК KP.RU