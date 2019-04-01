В Липецке пройдет фестиваль «Семья Духом Сильна»

СЕГОДНЯ 16:26 2019-04-01T16:27:42+03:00

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В День труда, 1 мая в Липецке пройдет семейный фестиваль «Семья Духом Сильна». Праздник приурочен не столько к этой дате, сколько ко Дню семьи, который отмечается 15 мая.

Мероприятие, направлено на укрепление семьи, развернется на территории Липецкого городища. Как сообщают организаторы, участников ждут многочисленные интерактивные площадки, викторины и розыгрыши. На фестивале будут работать зоны театр, музея и библиотеки. Для посетителей приготовили интересные командные игры. На сцену выйдут творческие коллективы города и талантливые музыканты.

Гвоздем программы стане квест, в котором смогут принять участие не только мамы и папы с детьми, а также бабушки и дедушки – по 5-6 человек от семьи. Командам предстоит продемонстрировать ловкость в спортивной части, а также знание истории и культуры. Для регистрации команды нужно отправить заявку на почту kirill.mishin.01@mail.ru. В заявке указать ФИО каждого участника, возраст, название команды и контактный телефон. Фестиваль пройдет 1 мая на территории Липецкого Городища с 12 до 21.00.

ИСТОЧНИК KP.RU