2019-04-01T16:54:54+03:00
Происшествия

В Липецке взяли под стражу организатора группы автоподставщиков

Мужчина жил в регионе по фиктивной регистрацией
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Одного из организаторов взяли под стражуОдного из организаторов взяли под стражуФото: кадр с видео
Изменить размер текста:

В Липецке избрали меру пресечения одному из участников ОПГ, который проходят по делу о серии автоподстав – мошенничества в сфере страхования. Напомним, что по страховым мошенничествам (часть4 статьи 159.5 УК) возбудили несколько уголовных дел. Организованная группа с помощью дорогой битой иномарки устраивала подставные ДТП, за которые получала от страховых компаний миллионы рублей.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, нынешний фигурант – один из организаторов преступной группы. Он жил в Липецкой области по фиктивной регистрации в селе Доброе в помещении фактически непригодном для жизни. В связи с чем мужчину пришлось объявить в розыск.

Чтобы организатор не сбежал, суд избрал ему заключение под стражу, на время следствия он будет находиться в сизо. Отметим, что всего участникам вменяют 4 эпизода мошенничества на сумму более полутора миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке более 1500 липчан остались без воды из-за аварии
В Липецке начали мыть улицы после зимы
Под Липецком рухнул купол Владимирской церкви
Под Липецком горняки незаконно разрушают городище, которому более 2 тыс. лет
В Липецке пройдет фестиваль «Семья Духом Сильна»
В Липецке мужчина упал с крыши высотки на асфальт рядом с женщиной и ребенком
В Липецке за неделю 20 раз горели мусор и сухая трава
Евгеню Уваркину назначили исполняющей обязанности мэра Липецка
Педагог из Липецка разделась в поддержку барнаульской учительницы
Студенты в Ельце защищали дипломы без сдачи, подкупая преподавателей
В лесах Липецкой области начинается пожароопасный сезон
В Воронеже заселили первый в России дом, построенный с использованием эскроу-счетов
«Хендай» и «Притора» столкнулись на перекрестке в Липецке
Под Липецком у рыбака украли две лодки, мотор, якоря и спиннинги