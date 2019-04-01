В Липецке взяли под стражу организатора группы автоподставщиков

СЕГОДНЯ 16:52 2019-04-01T16:54:54+03:00

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В Липецке избрали меру пресечения одному из участников ОПГ, который проходят по делу о серии автоподстав – мошенничества в сфере страхования. Напомним, что по страховым мошенничествам (часть4 статьи 159.5 УК) возбудили несколько уголовных дел. Организованная группа с помощью дорогой битой иномарки устраивала подставные ДТП, за которые получала от страховых компаний миллионы рублей.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, нынешний фигурант – один из организаторов преступной группы. Он жил в Липецкой области по фиктивной регистрации в селе Доброе в помещении фактически непригодном для жизни. В связи с чем мужчину пришлось объявить в розыск.

Чтобы организатор не сбежал, суд избрал ему заключение под стражу, на время следствия он будет находиться в сизо. Отметим, что всего участникам вменяют 4 эпизода мошенничества на сумму более полутора миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU