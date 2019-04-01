В Липецке начали мыть улицы после зимы

СЕГОДНЯ 18:55 2019-04-01T19:03:42+03:00

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В Липецке стартовала летняя уборка улиц. Об этом сообщил председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин на своей странице в Инстаграме. С этого дня, 1 апреля, после зимы улицы города начали мыть. На дороги города вышла спецтехника. Правда, пока машины проехались только по центральным улицам.

Как пояснил председатель департамента, основная задача летней уборки – удалить загрязнения, скапливающиеся на поверхности дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта и элементов благоустройства дорог и улиц. Так, в областном центре обеспечивается оптимальное функционирование транспортно-дорожного комплекса. Поддерживается санитарное состояние улиц.

bakhtin_alexey48 Летняя уборка улиц в Липецке

ИСТОЧНИК KP.RU