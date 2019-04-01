В Липецке начали мыть улицы после зимы
В Липецке стартовала летняя уборка улиц. Об этом сообщил председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин на своей странице в Инстаграме. С этого дня, 1 апреля, после зимы улицы города начали мыть. На дороги города вышла спецтехника. Правда, пока машины проехались только по центральным улицам.
Как пояснил председатель департамента, основная задача летней уборки – удалить загрязнения, скапливающиеся на поверхности дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта и элементов благоустройства дорог и улиц. Так, в областном центре обеспечивается оптимальное функционирование транспортно-дорожного комплекса. Поддерживается санитарное состояние улиц.
ИСТОЧНИК KP.RU