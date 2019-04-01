В Липецке более 1500 липчан остались без воды из-за аварии

1 Апр 19:15 2019-04-01T19:18:21+03:00

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В этот понедельник, 1 апреля, в Липецке произошла коммунальная авария. Еще днем в некоторых домах областного центра отключили холодную воду. На водоводе по улице П. Смородина, 18 обнаружили утечку. На месте происшествия ведутся работы.

Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», без воды остались жители улиц П. Смородина, 12, 16, 26; Стаханова 11, 19, 21, 23, 25, 29а, 17, 15, 31а; 60 лет СССР 24. Всего 72 юридических лица и 1 543 физических.

За подробной информацией липчане могут обратиться в диспетчерскую по телефонам 075 и 236-075.

Кстати, во вторник, 2 апреля, с 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по следующим адресам: улица Вавилова, Шевченко, Новокарьерная, Урицкого, Кротевича, Гранитная, Щорса, 2-Гранитная, проездд Шишкина, Железнодорожная, Чайковского, проезд Лузана.

ИСТОЧНИК KP.RU