2019-04-01T19:18:21+03:00
Происшествия

В Липецке более 1500 липчан остались без воды из-за аварии

На месте происшествия работают специалисты
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке аварийное отключение водыВ Липецке аварийное отключение водыФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В этот понедельник, 1 апреля, в Липецке произошла коммунальная авария. Еще днем в некоторых домах областного центра отключили холодную воду. На водоводе по улице П. Смородина, 18 обнаружили утечку. На месте происшествия ведутся работы.

Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», без воды остались жители улиц П. Смородина, 12, 16, 26; Стаханова 11, 19, 21, 23, 25, 29а, 17, 15, 31а; 60 лет СССР 24. Всего 72 юридических лица и 1 543 физических.

За подробной информацией липчане могут обратиться в диспетчерскую по телефонам 075 и 236-075.

Кстати, во вторник, 2 апреля, с 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по следующим адресам: улица Вавилова, Шевченко, Новокарьерная, Урицкого, Кротевича, Гранитная, Щорса, 2-Гранитная, проездд Шишкина, Железнодорожная, Чайковского, проезд Лузана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во вторник в Липецке до +10 градусов
В Липецке начали мыть улицы после зимы
Под Липецком рухнул купол Владимирской церкви
В Липецке взяли под стражу организатора группы автоподставщиков
Под Липецком горняки незаконно разрушают городище, которому более 2 тыс. лет
В Липецке пройдет фестиваль «Семья Духом Сильна»
В Липецке мужчина упал с крыши высотки на асфальт рядом с женщиной и ребенком
В Липецке за неделю 20 раз горели мусор и сухая трава
Евгеню Уваркину назначили исполняющей обязанности мэра Липецка
Педагог из Липецка разделась в поддержку барнаульской учительницы
Студенты в Ельце защищали дипломы без сдачи, подкупая преподавателей
В лесах Липецкой области начинается пожароопасный сезон
В Воронеже заселили первый в России дом, построенный с использованием эскроу-счетов
«Хендай» и «Притора» столкнулись на перекрестке в Липецке
Под Липецком у рыбака украли две лодки, мотор, якоря и спиннинги