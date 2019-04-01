Во вторник в Липецке до +10 градусов

1 Апр 19:26 2019-04-01T19:27:20+03:00

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Во вторник, 2 апреля, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. В темное время суток от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Ветер северный 6-11 м/с.

Днем в регионе от 5 до 10 градусов выше ноля. Ветер сесевро-восточный 7-12 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 743 мм рт.ст.

В среду, 3 апреля, в Липецке будет тепло. Утром - солнечно. После обеда - пасмурно. Ночью столбик опустится до 3 градусов ниже ноля. В светлое время суток в областном центре до +7 градусов. Ветер северо-восточный 12-15 м/с. Атмосферное давление без изменений и составит 754 мм рт.ст. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU