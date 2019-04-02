2019-04-02T08:55:28+03:00
Общество

Грипп и ОРВИ отступают: за неделю в Липецке заболели 3050 человек

Уровень заболеваемости - неэпидемический
Юлия КЛЮЕВА
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ идет на спадЗаболеваемость гриппом и ОРВИ идет на спадФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшую неделю, с 25 по 31 апреля, в Липецкой области гриппом и ОРВИ заболели 4 462 человека. Из них выявлено 7 случаев гриппа. Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора, показатель ниже уровня эпимедического порога на 28,4%. Из общего числа заболевших 72,8% - дети до 14 лет. Всего госпитализировали 4,4% заразившихся.

Вирусы подхватили 3 050 жителей Липецка. 6 липчан заболели гриппом. Показатель заболеваемости ниже порогового уровня на 26,5%. Кстати, возросла активность РС-вирусов и вирусов парагриппа, рино- и метапневмовирусов. Регистрируются единичные случаи гриппа A(H3N2) у непривитых лиц.

Напомним, что в осенний период прививку от гриппа сделали более 47% жителей региона. По информации Роспотребнадзора, это позволило удержать заболеваемость гриппом на неэпидемическом уровне. У привитых вакцина в 9,5 раз снизила риск заболевания гриппом по сравнению с непривитыми лицами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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