2019-04-02T09:10:14+03:00
Общество

Спасатели предупреждают липчан о сильных порывах ветра

В Липецке усилится северо-восточный ветер
Юлия КЛЮЕВА
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Липчан предупреждают о сильном ветреЛипчан предупреждают о сильном ветреФото: Юлия КЛЮЕВА
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В ближайшие 1-3 часа и с сохранением в течение этого вторника, 2 апреля, в Липецке и области ожидается усиление северо-восточного ветра. По информации регионального ГУ МЧС России, возможны порывы до 15-17 м/с.

Спасатели просят липчан соблюдать меры безопасности при усилении ветра. Так, лучше ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал вас на улице, следует укрыть в подземных переходах или подъездах домов. Не стойте у стен зданий, так как с крыши могут упасть кровельные материалы. Также запрещено прятаться от ветра за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, под деревьями или недостроенными зданиями. Опасайтесь линий электропередач.

Напомним, в случае несчастья звонить 01, 101, либо на телефон доверия липецкого МЧС - 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.

ИСТОЧНИК KP.RU

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