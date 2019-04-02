В Липецке возле ТРЦ у пенсионерки выхватили сумку

СЕГОДНЯ 09:18 2019-04-02T09:21:37+03:00

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В минувший понедельник, 1 апреля, в отдел полиции Липецка обратилась 67-летняя пенсионерка. В своем заявлении она указала, что в этот вечер у ТРЦ на остановке "Горгаз" ее ограбили. Неизвестный применил насилие и похитил у нее сумку с имуществом на 2 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, предполагаемого преступника задержали. Им оказался неработающий ранее судимый 26-летний горожанин. Расследование продолжается.

В тот же день в ОМВД по Усманскому району поступило заявление от 31-летней женщина. По ее словам, с августа 2018 года по 1 апреля этого года кто-то повредил замок ее дома в селе Никольское. Неизвестные украли две алюминиевые фляги и газовый баллон. Правоохранители задержали подозреваемых - 26-летнего рабочего и ранее судимого 31-летнего мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU