2019-04-02T09:21:37+03:00
Происшествия

В Липецке возле ТРЦ у пенсионерки выхватили сумку

Сотрудники полиции задержали предполагаемого преступника
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Правоохранители задержали подозреваемогоПравоохранители задержали подозреваемогоФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В минувший понедельник, 1 апреля, в отдел полиции Липецка обратилась 67-летняя пенсионерка. В своем заявлении она указала, что в этот вечер у ТРЦ на остановке "Горгаз" ее ограбили. Неизвестный применил насилие и похитил у нее сумку с имуществом на 2 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, предполагаемого преступника задержали. Им оказался неработающий ранее судимый 26-летний горожанин. Расследование продолжается.

В тот же день в ОМВД по Усманскому району поступило заявление от 31-летней женщина. По ее словам, с августа 2018 года по 1 апреля этого года кто-то повредил замок ее дома в селе Никольское. Неизвестные украли две алюминиевые фляги и газовый баллон. Правоохранители задержали подозреваемых - 26-летнего рабочего и ранее судимого 31-летнего мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Липчанина будут судить за распространение детского порно
Под Липецком инспектор спас 48 кг рыбы
Вечером в Липецке запретят продавать алкоголь
В Липецке мотоциклист сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся
Под Липецком опрокинулся "ВАЗ": есть пострадавший
В Липецке в районе НЛМК вода станет мутной
Спасатели предупреждают липчан о сильных порывах ветра
Грипп и ОРВИ отступают: за неделю в Липецке заболели 3050 человек
Во вторник в Липецке до +10 градусов
В Липецке более 1500 липчан остались без воды из-за аварии
В Липецке начали мыть улицы после зимы
Под Липецком рухнул купол Владимирской церкви
В Липецке взяли под стражу организатора группы автоподставщиков
Под Липецком горняки незаконно разрушают городище, которому более 2 тыс. лет
В Липецке пройдет фестиваль «Семья Духом Сильна»
В Липецке мужчина упал с крыши высотки на асфальт рядом с женщиной и ребенком
В Липецке за неделю 20 раз горели мусор и сухая трава
Евгеню Уваркину назначили исполняющей обязанности мэра Липецка
Педагог из Липецка разделась в поддержку барнаульской учительницы
Студенты в Ельце защищали дипломы без сдачи, подкупая преподавателей
В лесах Липецкой области начинается пожароопасный сезон
В Воронеже заселили первый в России дом, построенный с использованием эскроу-счетов
«Хендай» и «Притора» столкнулись на перекрестке в Липецке
Под Липецком у рыбака украли две лодки, мотор, якоря и спиннинги