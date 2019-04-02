2019-04-02T09:45:56+03:00
Общество

В Липецке в районе НЛМК вода станет мутной

На сетях водоснабжения ведутся ремонтные работы
Юлия КЛЮЕВА
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В домах НЛМК вода станет мутнойВ домах НЛМК вода станет мутнойФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот вторник, 2 апреля, до 23.00 у некоторых липчан могут возникнуть проблемы с питьевой водой. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", в домах района НЛМК возможно повышение мутности воды.

Кроме того, с 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители частного сектора: улица Вавилова, Шевченко, Новокарьерная, Железнодорожная, Чайковского, Урицкого, Кротевича, Гранитная, Щорса, проезд Лузана, Шишкина.

Отключения произойдут из-за ремонтныз работ на сетях водоснабжения. Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Советуем заранее запастись питьевой водой. Дополнительную информацию липчане могут получить в диспетчерской по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU

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