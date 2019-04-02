Под Липецком опрокинулся "ВАЗ": есть пострадавший

СЕГОДНЯ 10:00 2019-04-02T10:01:43+03:00

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За прошедшие сутки в Липецкой области зарегистрировано 693 нарушения правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД Росии, 2 водителей привлекли к административной ответственности за вождение машины в состоянии алкогольного опьянения. 50 человек во время движения не стали пристегиваться. 365 раз автомобилисты превысили скорость. Также случилось 20 ДТП, в которых никто не пострадал.

В прошедший понедельник, 1 апреля, авария произошла в Лебедяни. В 5 утра по улице Горького двигался "ВАЗ-2107". По предварительным данным, 22-летний водитель сильно превысил допустимую скорость. В итоге, парень не справился с управлением. Машина опрокинулась. По информации пресс-службы регионального УГИБДД России, в ДТП пострадал пассажир легковушки. Его с различными травмами доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU