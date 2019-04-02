2019-04-02T10:08:59+03:00
Происшествия

В Липецке мотоциклист сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся

Пострадавшей оказали медицинскую помощь
Юлия КЛЮЕВА
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Мотоциклист сбил женщину на пешеходном переходеМотоциклист сбил женщину на пешеходном переходеФото: Юлия КЛЮЕВА
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В прошедший понедельник, 1 апреля, в Липецке на Лебедянском шоссе случилось ДТП. Как сообщили в пресс-службе региональого УГИБДД России, "Лада XRAY" влетела в "Ладу Приору". В аварии пострадала пассажирка первого автомобиля. Ее доставили в больницу. Там женщину осмотрели и оказали помощь, после чего отпустили.

В тот же день на проспекте Победы водитель мотоцикла сбил 45-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Мотоциклист скрылся. Пока его личность не удалось установить. Пострадавшую доставили в больницу, а после оказания помощи отпустили. Злостного нарушителя разыскивают.

Напомним, что в минувший понедельник также произошла авария в Лебедяни. Там в 5 утра перевернулся "ВАЗ". По предварительным данным, водитель превысил скорость и не справился с управлением. Есть пострадавший.

ИСТОЧНИК KP.RU

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