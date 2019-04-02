Вечером в Липецке запретят продавать алкоголь

СЕГОДНЯ 10:23 2019-04-02T10:28:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В этот вторник, 2 апреля, в Липецке с 18.00 до 20.00 запретят продавать алкоголь. Как сообщили в пресс-службе мэрии, причина ограничения - проведение шествия-митинга. В областном центре состоится автопробег по маршруту: : автопарковка «Ашан» - кольцевая развязка улиц Катукова и проспекта Победы – улица Катукова – кольцевая развязка Катукова и Московская – Московская – Гагарина – Титова – Космонавтов – площадь перед ОЦКНТиК. В автопробеге планируют участвовать около 200 человек.

Напомним, что в соответствии с действующим законодательством, продавать спиртное запрещено в местах массового скопления людей во время проведения мероприятий. Ограничение также действует при оказании услуг общественного питания. Нарушителям грозят штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU