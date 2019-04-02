Под Липецком инспектор спас 48 кг рыбы

СЕГОДНЯ 10:51 2019-04-02T10:54:25+03:00

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С наступлением весны многие липчане вернулись к своему излюбленному занятию - рыбалке. Однако, не все рыболовы бережно относятся к дарам природы. Так, в минувшие выходные на "горячую линию" Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства поступил звонок от жителя Липецкой области. Он рассказал, что в реке Дон в черте Лебедяни обнаружил сети.

На место выехал инспектор. Сотрудники управления вытащили из реки 12 сетей и их фрагментов общей длиной 240 метров. Кроме того, они спасли более 48 кг рыбы. о данному факту возбждено дело об административном правонарушении. Проводится расследование.

Неравнодушных рыбаков просят сообщать о подобных случаях по телефону в Липецке: 8 (4742) 25-10-14.

ИСТОЧНИК KP.RU