Липчанина будут судить за распространение детского порно

СЕГОДНЯ 11:19 2019-04-02T11:25:17+03:00

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Следственный отдел Липецка завершил расследоване уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины. По данным СУ СК России по Липецкой области, его обвиняют в обороте материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - п. "а, г" ч.2 ст.242.1 УК РФ.

По данным следствия, липчанин скачал с интернета порнографические файлы с изображением несовершеннолетних с целью их распространения. Он поместил файлы в облачное хранилище, предоставив к ним неограниченный доступ. Согласно заключению экспертов, в порно, которое распространил липчанин, присутствовали сцены с детьми до 14 лет.

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Материалы уголовного дела направили для утверждения обвинительного заключения, а после передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU