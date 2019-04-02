2019-04-02T14:05:29+03:00
Общество

В Липецке на ЛТЗ по субботам организуют ярмарки выходного дня

Власти решили создать альтернативу закрывшемуся мини-рынку
Юлия КЛЮЕВА
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На ЛТЗ организуют ярмарки выходного дняНа ЛТЗ организуют ярмарки выходного дняФото: Юлия КЛЮЕВА
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Недавно в Липецке в районе ЛТЗ закрылся продуктовый мини-рынок. Произошло это из-за его нерентабельности. Местные жители возмутились. Как сообщили в пресс-службе мэрии, они обратились в городскую администрацию с просьбой вернуть нестационарную торговлю.

С липчанами встретилась вице-мэр Екатерина Белокопытова. Они нашли компромисс. Так, по субботам решено устраивать ярмарки выходного дня. В этот день фермеры смогут продавать свою продукцию. С местом пока не определились. Один из вариантов – ярмарка будет располагаться вдоль забора школы №2.

Также в ближайшее время активисты пришлют список товаров для 20 палаток. Горожане хотят покупать на ярмарке продукцию местного производства. Все эти вопросы постараются урегулировать в течение месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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