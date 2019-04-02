Липчанка жила тем, что обворовывала магазины и продавала краденное

СЕГОДНЯ 14:47 2019-04-02T14:47:58+03:00

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В Липецке будут судить женщину, которая «зарабатывала» на кражах из магазинов и фактически существовала за счет этой прибыли. По данным полиции, только в конце прошлого года женщина обворовала три магазина.

Так из торгового зала на площади Мира дама вынесла 7 банок кофе на 2700 рублей, а после продала напиток случайной женщине на улице за 1000 рублей. В декабре женщина украла из обувного магазина пару сапог за 5400 рублей и в том же месяце вынесла из продуктового магазина на улице Белянского мясо и алкоголь на 1600 рублей.

До этого женщина не раз попадалась на мелких кражах, за что ее наказывали по административным статьям, но это не остановило липчанку, в итоге преступный заработок обернулся уголовным делом по 105 статье УК – кража.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, женщина во всем созналась и дело передали в суд, обвиняемой грозит штраф либо до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU