2019-04-02T15:50:57+03:00
Происшествия

Под Липецком пьяная мать с грудным ребенком в баре напала на полицию

Буйная женщина избила ногами инспектора ПДН и покусала сержанта
Лия МУРАДЬЯН
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Женщина отказалась от показанийЖенщина отказалась от показанийФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области расследовали вопиющий случай родительской безответственности, которая обернулась серьезным преступлением. Все случилось вечером 21 февраля в городе Грязи, где 47-летняя женщина с грудным ребенком на руках решила что-то отпраздновать в местном баре.

Мать изрядно напилась, вела себя буйно, держа при этом на руках ребенка, и сотрудники питейного заведения вызвали полицию. Когда стражи порядка прибыли на место, нерадивая мамаша уже едва стояла на ногах. Женщина вышла на улицу в мороз с практически раздетым малышом. Пьяная мать пребывала в неадекватном состоянии и полицейские потребовали отдать им малыша, чтобы с ним ничего не случилось.

В ответ женщина принялась бить ногами инспектора по делам несовершеннолетних. Ребенка все же забрали и отвезли в больницу, а женщину – в местный отдел полиции. Буйство невменяемой дамы продолжилось и в отделении, где она покусала старшего сержанта полиции.

В итоге женщина попала под статью о применении насилия в отношении представителя власти – 318 УК. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, обвиняемая не призналась в содеянном и отказалась давать показания. Тем не менее дело направили в суд и теперь неадекватной женщине грозит крупный штраф или до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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