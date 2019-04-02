В Липецке спасатели сняли котенка, который 3 дня просидел на дереве

СЕГОДНЯ 16:36 2019-04-02T16:38:05+03:00

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Операция по спасению котенка развернулась этим утром, 2 апреля, у дома №2 по улице Вермишева в Липецке. Маленький пушистик влез на высокое дерево, а обратно спуститься уже не смог. В течение трех дней на всю округу разносилось жалобное «мяу», но влезть на верхушку дерева никто из местных жителей не решался.

Спасение котенка в ЛипецкеФото: УГПСС Липецкой области

Фото: УГПСС Липецкой области

В итоге липчане обратились за помощью к спасателям. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе регионального управления ГПСС, звонок поступил именно на их телефон. Несмотря на то, что сотрудники ведомства выезжают только по области, в помощи попавшему в беду маленькому четвероногому не отказали.

Спасение котенка в ЛипецкеФото: УГПСС Липецкой области

Фото: УГПСС Липецкой области

Пока двое спасателей держали внизу одеяло, чтобы котенок не разбился, третий – лез к верхушке дерева. Спасение котейки усложнялось тем, что он боялся людей и, увидев приближающегося спасателя, пытался забраться еще выше. Тонкие ветки могли не выдержать вес человека, в итоге животное пришлось стряхивать с дерева и ловить внизу. Пару минут стресса, полет с 8-метровой высоты и котенок уже приходил в себя в одеялке у спасателей, где животному сразу дали еду и воду.

ИСТОЧНИК KP.RU