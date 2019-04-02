2019-04-02T16:51:01+03:00
Общество

С середины апреля в парках Липецка заработают аттракционы

Все они прошли ежегодное освидетельствование
Юлия КЛЮЕВА
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Скоро в Липецке заработают аттракционыСкоро в Липецке заработают аттракционыФото: Юлия КЛЮЕВА
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Парки Липецка откроют сезон 1 мая. Но аттракционы начнут работать уже в середине апреля. Уже совсем скоро любители адреналина смогут вдоволь накататься и получить заряд эмоций. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, все они прошли ежегодное освидетельствование. Его в конце марта провела специализированная организация.

Нижний парк ждет гостей с 18 апреля. На территории появятся 6 новых аттракционов: цепочная карусель, 10-метровые «Лебеди», паровозик на 40 мест, детские карусели. В парке Победы часть аттракционов заработает 15 апреля.

В парке «Сказка» - новый комплекс батутов для детей от 0 до 7 лет. А в парке «Быханов сад» муниципальные аттракционы уже работают. Лунапарк «Жемчужина» откроется 27 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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