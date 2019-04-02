Очередное ЧП с обрушением в Ельце: крыша здания рухнула на машину

СЕГОДНЯ 17:10 2019-04-02T17:12:29+03:00

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Очередное ЧП с обрушением произошло в этот вторник, 2 апреля, в городе Елец Липецкой области произошло. Там на улице Октябрьской унесло ветром крышу старого здания.

Крыша сорвалась в ЕльцеФото: Администрация города Ельца

Как сообщает администрация города в соцсети, причиной обрушения стали сильные порывы ветра, скорость которого достигала 15-17 метров в секунду. Напомним, что этим утром спасатели рассылали предупреждение об усилении ветра.

Крыша сорвалась в ЕльцеФото: Администрация города Ельца

Большой кусок кровли слетел с дома №112 и накрыл припаркованный рядом «Фольксваген». К счастью, никого из людей на улице рядом со зданием не оказалось, поэтому происшествие обошлось без жертв. На место выехала аварийно спасательная бригада. Сейчас спасатели перегородили часть дороги и устраняют последствия обрушения, а владелец машины оценивает ущерб.

Крыша сорвалась в ЕльцеФото: Администрация города Ельца

Отметим, что это не первый инцидент с обрушением за последний месяц в Ельце. Так в начале марта там обвалилась часть фасада ветхого здания общежития вуза, а в конце прошлой недели рухнул купол церкви.

ИСТОЧНИК KP.RU