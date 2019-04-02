В Липецке арестовали лихача, который сбил насмерть пенсионера и сбежал

СЕГОДНЯ 17:47 2019-04-02T17:48:28+03:00

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В Липецке взяли под стражу виновника трагической аварии, которая произошла 30 марта на улице Филипченко. Там не пешеходном переходе водитель иномарки сбил пожилую пару пенсионеров и скрылся с места ДТП, оставив сбитых стариков на дороге.

В результате этой аварии 81-летний мужчина умер на месте, а его 80-летняюю спутницу увезли с тяжелыми травмами в больницу. Машину лихача нашли практически сразу после ДТП. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, автомобиль стоял на улице Звездной, но водителя внутри не было.

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Вскоре сотрудники полиции поймали и самого водителя. Им оказался 36-летний мужчина. Ему вменили нарушение ПДД, повлекшее смерть – часть 3 статьи 264 УК и арестовали за оставление места аварии. Лихачу грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU