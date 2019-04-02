2019-04-02T19:19:09+03:00
Происшествия

В Липецкой области участились пожары из-за сухой травы и мусора

За выходные сотрудники МЧС выезжали на тушение больше сотни раз [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области стала чаще гореть сухая траваВ Липецкой области стала чаще гореть сухая траваФото: Юлия КЛЮЕВА
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По данным МЧС, в Липецкой области резко участились пожары, связанные с горением сухой травы и мусора. Только за прошедшие выходные сотрудники ведомства выезжали на такие происшествия более сотни раз.

Как сообщили в пресс-службе управления, в большинстве случаев причина этих пожаров – безответственность людей. По итогу происшествий инспекторы составили на нарушителей 20 протоколов.

В Липецке начался пожароопасный сезон.

– Бесконтрольное сжигание мусора и травы – это административное правонарушение, – пояснил заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору Липецкой области Алексей Баурин. – За это гражданам грозит штраф 2000 до 4000 рублей. Должностным лицам за мусор на подконтрольной территории грозит от 6 000 до 15 000 рублей.

Отметим, что с этого дня, 2 апреля, в лесах Липецкой области официально объявили пожароопасный сезон – жечь костры запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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