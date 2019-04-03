У пожилого пенсионера под Липецком украли 30 голубей

СЕГОДНЯ 08:45 2019-04-03T08:45:11+03:00

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Кражу птиц раскрыли в Добринском районе Липецкой области. Само преступление произошло еще в октябре 2018 года. Тогда, 12 октября, в поселке Добринка у дома по улице Советской кто-то украл у 81-летнего пенсионера 30 голубей. И вот теперь воришку поймали. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемым оказался 23-летний мужчина.

А в Липецке сотрудники уголовного розыска и отдела по делам несовершеннолетних задержали подростка, который 22 февраля ограбил мужчину. Все случилось в подъезде дома на улице Адмирала Макарова, где к 24-летнему мужчина подошел неизвестный парень и силой отнял телефон и 500 рублей. Грабителем оказался 17-летний подросток, который нигде не учится и не работает.

Кроме этого в Липецком районе поймали домушника-рецидивиста, который влез в чужое окно и украл продукты. А в Усмани задержали карманника, который вытащил у мужчины телефон на остановке.

ИСТОЧНИК KP.RU