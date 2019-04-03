Под Липецком у «ВАЗа» на ходу отвалился мост на дороге

СЕГОДНЯ 09:10 2019-04-03T09:10:20+03:00

В ДТП никто не пострадал. elec_online Фото: скрин с видео

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Необычное ДТП случилось в Елецком районе Липецкой области еще 31 марта. Там у дамбы недалеко от Ельца у автомобиля «ВАЗ-2106» на ходу отвалился задний мост. Происшествие записал регистратор встречного автомобиля и автолюбитель выложил видео в соцсеть.

Все случилось на оживленной двухполосной дороге. На записи видно, как в обе стороны едут машины и вдруг одну из них внезапно разворачивает. «Шестерка» неожиданно становится поперек дороги, перегородив обе полосы.

Отвалился задний мост на дамбе.

К счастью, скорость движения в потоке была небольшая, поэтому другие автомобилисты смогли вовремя среагировать, благодаря чему удалось избежать массового ДТП. Из машины выбежали две перепуганные девушки.

Одни из участников движения предположили, что мост отвалился из-за ям на дороге, по которым перед этим проехал ваз, другие решили, что все дело в состоянии самого отечественного автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU