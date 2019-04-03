2019-04-03T09:10:20+03:00
Происшествия

Под Липецком у «ВАЗа» на ходу отвалился мост на дороге

ДТП в Елецком районе чудом обошлось без столкновения [видео]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В ДТП никто не пострадал. elec_onlineВ ДТП никто не пострадал. elec_onlineФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Необычное ДТП случилось в Елецком районе Липецкой области еще 31 марта. Там у дамбы недалеко от Ельца у автомобиля «ВАЗ-2106» на ходу отвалился задний мост. Происшествие записал регистратор встречного автомобиля и автолюбитель выложил видео в соцсеть.

Все случилось на оживленной двухполосной дороге. На записи видно, как в обе стороны едут машины и вдруг одну из них внезапно разворачивает. «Шестерка» неожиданно становится поперек дороги, перегородив обе полосы.

Отвалился задний мост на дамбе.

К счастью, скорость движения в потоке была небольшая, поэтому другие автомобилисты смогли вовремя среагировать, благодаря чему удалось избежать массового ДТП. Из машины выбежали две перепуганные девушки.

Одни из участников движения предположили, что мост отвалился из-за ям на дороге, по которым перед этим проехал ваз, другие решили, что все дело в состоянии самого отечественного автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Игорь Артамонов ставит на талантливую целеустремленную молодежь
Липчан снова предупреждают о сильном ветре
Под Липецком директор фирмы не выплатил работнице, ушедшей в декрет, 150000 рублей
В Липецке 120 магазинов нарушают правила благоустройства
Липецк оказался в лидерах рейтинга городов по качеству дорог
Игорь Артамонов: «25 тысяч предпринимателей в регионе могут получить господдержку»
Водитель «Лады» под Липецком не уступил «КамАЗу» и попал в больницу
У пожилого пенсионера под Липецком украли 30 голубей
На липецком заводе украли электричество на миллион рублей
В Липецкой области участились пожары из-за сухой травы и мусора
В Липецке арестовали лихача, который сбил насмерть пенсионера и сбежал
Очередное ЧП с обрушением в Ельце: крыша здания рухнула на машину
С середины апреля в парках Липецка заработают аттракционы
В Липецке спасатели сняли котенка, который 3 дня просидел на дереве
Под Липецком пьяная мать с грудным ребенком в баре напала на полицию
Заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев провел брифинг для журналистов региональных СМИ
Липчанка жила тем, что обворовывала магазины и продавала краденное
В Липецке на ЛТЗ по субботам организуют ярмарки выходного дня
Сбербанк начал тиражирование новой сервисной модели обслуживания индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
Липчанина будут судить за распространение детского порно
Под Липецком инспектор спас 48 кг рыбы
Вечером в Липецке запретят продавать алкоголь
В Липецке мотоциклист сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся
Под Липецком опрокинулся "ВАЗ": есть пострадавший