Под Липецком у «ВАЗа» на ходу отвалился мост на дороге
Необычное ДТП случилось в Елецком районе Липецкой области еще 31 марта. Там у дамбы недалеко от Ельца у автомобиля «ВАЗ-2106» на ходу отвалился задний мост. Происшествие записал регистратор встречного автомобиля и автолюбитель выложил видео в соцсеть.
Все случилось на оживленной двухполосной дороге. На записи видно, как в обе стороны едут машины и вдруг одну из них внезапно разворачивает. «Шестерка» неожиданно становится поперек дороги, перегородив обе полосы.
Отвалился задний мост на дамбе.
К счастью, скорость движения в потоке была небольшая, поэтому другие автомобилисты смогли вовремя среагировать, благодаря чему удалось избежать массового ДТП. Из машины выбежали две перепуганные девушки.
Одни из участников движения предположили, что мост отвалился из-за ям на дороге, по которым перед этим проехал ваз, другие решили, что все дело в состоянии самого отечественного автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU