2019-04-03T09:23:18+03:00
Происшествия

Водитель «Лады» под Липецком не уступил «КамАЗу» и попал в больницу

В аварии в Грязинском районе пострадал 1 человек
Лия МУРАДЬЯН
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ВАЗ влетел под КамАЗВАЗ влетел под КамАЗФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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Серьезная авария произошла минувшим вечером, 2 апреля, в Грязинском районе Липецкой области. Там на улице Советской в селе Большой Самовец 33-летний водитель «ВАЗ-21150» влетел под «КамАЗ». В результате аварии водителя увезли на «скорой» в больницу.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, «КамАЗ» ехал по главной дороге и водитель «пятнадцатой» должен был пропустить грузовик на перекрестке, но пренебрег ПДД. Автоинспекторы напоминают, что данное нарушение относится к категории опасных и просят водителей быть внимательней на перекрестках.

За минувшие сутки в регионе это была единственная авария, где пострадал человек. ДТП без пострадавших, где повреждения получили только транспортные средства, в тот же день зарегистрировали 17.

ИСТОЧНИК KP.RU

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