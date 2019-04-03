2019-04-03T10:24:58+03:00
Общество

Липецк оказался в лидерах рейтинга городов по качеству дорог

Состоянием дорог в городе довольны большинство опрошенных
Лия МУРАДЬЯН
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Липецк в лидерах по состоянию дорогЛипецк в лидерах по состоянию дорогФото: Лия МУРАДЬЯН
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Финансовый университет при правительстве РФ опубликовал рейтинг городов по состоянию дорожного хозяйства. Дорожную сеть оценивали на основании опроса в городах с населением более 250 000 человек. У респондентов спрашивали, как они оценивают состояние дорожного полотна, разметки, знаков и светофоров, работу ГИБДД и общественного транспорта, а также улучшилось или ухудшилось состояние дорог за последнее время.

Большая часть опрошенных липчан оценили состояние дорог в своем городе, как хорошее и удовлетворительное. также горожане хорошо оценили работу общественного транспорта и были довольны работой ГИБДД.

По итогу опроса Липецк вошел в первую десятку городов с самыми благоустроенными дорогами, на одну позицию обогнав Смоленск. Лидерами по состоянию дорог стали Казань, Москва, Набережные Челны, Тюмень и Вологда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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