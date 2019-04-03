В Липецке 120 магазинов нарушают правила благоустройства

СЕГОДНЯ 10:23 2019-04-03T10:32:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке продолжатся рейды "чистоты". В минувший вторник, 2 апреля, сотрудники управления потребительского ранка и ценовой политики по Липецкой области обследовали более 600 торговых предприятий. Они проверили, как предприниматели соблюдают правила благоустройства.

Оказалось, что в 120 из них явные нарушения. Бизнесмены не следят за состоянием фасада. У многих магазинов областного центра разбитые ступени. На стенах зданий - следы от объявлений, граффити. На прилегающей территории валяется мусор.

Работники управления зафиксировали нарушения. На месте они составили 14 протоколов, вынесли 49 предприсаний, 14 уведомлений на составление протокола. Информацию о 43 нарушниях правил благоустройства передали в административные комиссии и областную жилинспекцию. Предпринимателям грозят штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU