2019-04-03T10:32:28+03:00
Общество

В Липецке 120 магазинов нарушают правила благоустройства

Возле торговых предприятий валяется мусор, ступени разбиты, стены зданий изрисованы
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкие предприниматели нарушают правила благоустройстваЛипецкие предприниматели нарушают правила благоустройстваФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке продолжатся рейды "чистоты". В минувший вторник, 2 апреля, сотрудники управления потребительского ранка и ценовой политики по Липецкой области обследовали более 600 торговых предприятий. Они проверили, как предприниматели соблюдают правила благоустройства.

Оказалось, что в 120 из них явные нарушения. Бизнесмены не следят за состоянием фасада. У многих магазинов областного центра разбитые ступени. На стенах зданий - следы от объявлений, граффити. На прилегающей территории валяется мусор.

Работники управления зафиксировали нарушения. На месте они составили 14 протоколов, вынесли 49 предприсаний, 14 уведомлений на составление протокола. Информацию о 43 нарушниях правил благоустройства передали в административные комиссии и областную жилинспекцию. Предпринимателям грозят штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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