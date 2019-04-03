2019-04-03T11:09:45+03:00
Происшествия

Под Липецком директор фирмы не выплатил работнице, ушедшей в декрет, 150000 рублей

В отношении руководителя возбудили уголовное дело
Юлия КЛЮЕВА
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Жительнице Усманского района работодатель не выплатил пособия по беременности и родамЖительнице Усманского района работодатель не выплатил пособия по беременности и родамФото: Юлия КЛЮЕВА
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Работница одной из организаций Усманского района ушла в декрет. Однако, предприятие решило не выплачивать ей пособия. Более 2 месяцев женщина не получала социальные пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком. Также организация не произвела единовременную выплату в связи с рождением ребенка. В итоге, из-за бездействия работодатели семья не получила около 150 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, по данному факту в отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ "Полная невыплата свыше двух месяцев пособий и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации". Ход расследования взят под контроль прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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