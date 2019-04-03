Липчан снова предупреждают о сильном ветре

СЕГОДНЯ 11:22 2019-04-03T11:35:42+03:00

В Липецке и области ожидаются порывы до 15-17 м/с.

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Спасатели снова предупреждают липчан о сильном ветре. В ближайшие 1-3 часа и с сохранением в течение этого дня, 3 апреля, в Липецке и области ожидается усиление северо-восточного ветра. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, порывы могут достигать 15-17 м/с.

Напомним, запрещено прятаться от ветра около стен довом, за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями и под деревьями. Не подходите к линиям электропередач и оборвавшимся проводам.

При скачках напряжения срочно обесточьте все электробытовые приборы в доме. Перед уходом выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия не произошел пожар.

Если вы стали свидетелем приосшествия, звонить на телефон службы спасения 01 или 101. Также в МЧС по Липецкой области круглосуточно работает телефон доверия - 8-800-200-5-112, 22-88-60.

Будьте осторожны и соблюдайте меры безопасности. В прошедший вторник, 2 апреля, ветер сорвал кровлю здания в Ельце. Она рухнула прямо на машину. К счастью, из людей никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU