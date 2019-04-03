Игорь Артамонов ставит на талантливую целеустремленную молодежь

СЕГОДНЯ 11:38 2019-04-03T11:38:30+03:00

Изменить размер текста: A A

По инициативе врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова проводится первый региональный конкурс «Лидеры региона. Будь в команде!» Его цель – выявление лидеров с высоким управленческим потенциалом и уровнем мотивации. Победители примут участие в программе менторинга с руководителями администрации области. Также они будут включены в проект развития управленческого кадрового резерва и пройдут обучение по управленческой тематике.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU