Игорь Артамонов ставит на талантливую целеустремленную молодежь
В конкурсе «Лидеры региона» зарегистрировались почти две тысячи участников
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По инициативе врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова проводится первый региональный конкурс «Лидеры региона. Будь в команде!» Его цель – выявление лидеров с высоким управленческим потенциалом и уровнем мотивации. Победители примут участие в программе менторинга с руководителями администрации области. Также они будут включены в проект развития управленческого кадрового резерва и пройдут обучение по управленческой тематике.
ИСТОЧНИК KP.RU