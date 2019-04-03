Липчанина, который напал на любовницу с бутылкой, будут судить присяжные

СЕГОДНЯ 13:59 2019-04-03T13:59:59+03:00

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В Липецке расследовали дело о нападении на женщину в продуктовом магазине. Напомним, кровавая сцена ревности разыгралась в ноябре 2018 года, когда 43-летний мужчина решил выяснить отношения с бывшей сожительницей из-за того, что молодая избранница ушла к другому.

Мучимый ревностью, липчанин пришел к дому соперника и увидел, как его 26-летняя возлюбленная входит в магазин под ручку с новым мужчиной. Не в состоянии себя контролировать, ревнивец подобрал с земли пустую бутылку, разбил и пошел с «розочкой» вслед за любовниками.

Нападение на бывшую жену в магазине Липецка.

Уже в магазине покинутый мужчина выкрикнул, что убьет обоих, и напал с соколком бутылки на нового ухажера возлюбленной. Тот смог отбиться и тогда ревнивец достал из кармана нож и со словами «так не доставайся же ты никому!» напал на девушку. Соперник защитил свою даму и нападавший выбежал, но после снова вернулся и продолжил атаку. Влюбленные защищались как могли, но бывшему сожителю все же удалось порезать девушке шею. Происходящее записала камера наблюдения.

Позже выяснилось, что агрессивный мужчина когда-то работал еще в милиции, откуда его выгнали за вымогательство взяток и нападение на следователя, за что он и отсидел. Нынешнее нападение квалифицировали, как покушение на убийство двух лиц.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело будет рассматривать суд присяжных. Если присяжные признают его виновным, судья определит срок.

ИСТОЧНИК KP.RU