В Липецке уволили чиновника управления здравоохранения за "утечку" данных пациентов
В эту среду, 3 апреля, стало известно о результатах проверки, связанной с публикацией персональных данных пациентов в открытом доступе. Напомним, на портале госзакупок появились сведения о некоторых липецких больных - диагнозы, адреса и анкетные данные. В связи с чем региональная прокуратура и областная администрация начали проводить проверку. Еще тогда вице-губернатор Александр Ильин сказал, что по результатам проверки примут меры, вплоть до кадровых решений. Так и случилось.
Уволили начальника отдела материально-технического обеспечения управления здравоохранения Липецкой области. Начальнику управления вынесли замечание. Заместитель начальника получил предупреждение о неполном служебном соответствии. Ведущему консультанту материально-техничесного отдела сделали выговор.
ИСТОЧНИК KP.RU