2019-04-03T15:23:29+03:00
Общество

В Липецке уволили чиновника управления здравоохранения за "утечку" данных пациентов

Начальнику управления вынесли замечание
Юлия КЛЮЕВА
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В управлении здравоохранения Липецкой области произвели кадровые решенияВ управлении здравоохранения Липецкой области произвели кадровые решенияФото: скриншот сайта
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В эту среду, 3 апреля, стало известно о результатах проверки, связанной с публикацией персональных данных пациентов в открытом доступе. Напомним, на портале госзакупок появились сведения о некоторых липецких больных - диагнозы, адреса и анкетные данные. В связи с чем региональная прокуратура и областная администрация начали проводить проверку. Еще тогда вице-губернатор Александр Ильин сказал, что по результатам проверки примут меры, вплоть до кадровых решений. Так и случилось.

Уволили начальника отдела материально-технического обеспечения управления здравоохранения Липецкой области. Начальнику управления вынесли замечание. Заместитель начальника получил предупреждение о неполном служебном соответствии. Ведущему консультанту материально-техничесного отдела сделали выговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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