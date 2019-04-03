В Липецке уволили чиновника управления здравоохранения за "утечку" данных пациентов

СЕГОДНЯ 15:09 2019-04-03T15:23:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В эту среду, 3 апреля, стало известно о результатах проверки, связанной с публикацией персональных данных пациентов в открытом доступе. Напомним, на портале госзакупок появились сведения о некоторых липецких больных - диагнозы, адреса и анкетные данные. В связи с чем региональная прокуратура и областная администрация начали проводить проверку. Еще тогда вице-губернатор Александр Ильин сказал, что по результатам проверки примут меры, вплоть до кадровых решений. Так и случилось.

Уволили начальника отдела материально-технического обеспечения управления здравоохранения Липецкой области. Начальнику управления вынесли замечание. Заместитель начальника получил предупреждение о неполном служебном соответствии. Ведущему консультанту материально-техничесного отдела сделали выговор.

ИСТОЧНИК KP.RU