Липецкий аэродром станет тренировочной площадкой парада Победы

СЕГОДНЯ 16:09 2019-04-03T16:09:13+03:00

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В России начались совместные тренировки к параду Победы 9 мая на Красной площади. В нем традиционно примут участие летчики Липецкого авиацентра. Всего в парадном строе примут участие 74 летных машины – по количеству лет с победы в Великой Отечественной войне.

Среди самолетов будут бомбардировщики Су-34 и Су-24М, штурмовики Су-25, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, заправщики Ил-78, вертолеты и другие типы авиации.

Для тренировочных полетов по стране задействуют восемь аэродромов, пишет «Красная звезда» в интервью с главнокомандующим Сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым. В числе тенировочных площадок аэродром в Липецкой области, а также в Московской, Тверской, Ивановской, Саратовской, Калужской, Воронежской и Нижегородской.

ИСТОЧНИК KP.RU